Caracas inicia 2026 con actividades culturales y deportivas por la paz

Como parte del inicio del año nuevo 2026, el Gobierno del Distrito Capital y la Alcaldía de Caracas han planificado una serie de actividades culturales y deportivas con una programación orientada a la convivencia ciudadana el cual lleva por nombre “Tiempo de Reconciliación y Paz”.

La agenda inicia el sábado 3 de enero a partir de las 2:00 de la tarde, con la Gran Carruchada por la Reconciliación y la Paz en la avenida Urdaneta del municipio Libertador.

Asimismo, el domingo 4 de enero desde las 7:00 de la mañana, se desarrollará el “Gran Maratón 12k” en la misma arteria vial, como parte de las jornadas deportivas previstas. Igualmente, a partir de la 1:00 de la tarde, se llevará a cabo el «Desfile de Bandas Show en Paz y Alegria” en la avenida Urdaneta, con la participación de agrupaciones musicales.

Para el 5 de enero, desde las 8:00 de la mañana, se efectuará una rodada ciclística en el Puente Llaguno de la avenida Urdaneta. Finalmente, el 6 de enero, a partir de las 3:00 de la tarde, se realizará la Bajada de los Reyes Magos en la Plaza Bolívar de Caracas.

Con esta programación, las autoridades buscan fomentar una cultura de paz, el respeto a los derechos humanos y la vida colectiva.

F/Gobernación de Caracas – VTV