Caracas presencia espectáculo de drones para exigir liberación de Maduro y Cilia

Este viernes, en horas de la noche, se realizó en Fuerte Tiuna, Caracas, un espectáculo de drones en el que se presentaron mensajes alusivos a la pronta liberación del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, y la primera dama, Cilia Flores, quienes fueron secuestrados el pasado 3 de enero por el Ejército y Gobierno de Estados Unidos.

Durante la actividad, se observó un show de luces cargado de emotividad y sentimientos que forman parte de la campaña iniciada el mismo 3 de enero para su liberación.

En este espectáculo de drones estuvo presente la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez; el diputado a la Asamblea Nacional (AN), Nicolás Maduro Guerra; los hijos de la primera dama; vicepresidentes sectoriales del Gobierno Bolivariano, entre otras autoridades.

Vale acotar que el pueblo venezolano se concentra en diversas regiones del país para escribir cartas de apoyo y solidaridad para el presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente Cilia Flores, tras el ataque militar realizado por Estados Unidos en diversos estados del país.

Además, en un acto de profunda lealtad y compromiso, las fuerzas revolucionarias se concentran en las plazas Bolívar del territorio nacional para redactar cartas de amor y solidaridad a la pareja presidencial.

VTV