Caracas rechaza las «insolentes» declaraciones de Macron

La Cancillería de Venezuela expresó este sábado su rechazo enérgico ante las «insolentes» declaraciones del presidente de Francia, Emmanuel Macron, tras el ataque de EE.UU. contra instalaciones de la capital venezolana, Caracas, y los estados de Miranda, La Guaira y Aragua, que incluyó el secuestro del mandatario venezolano Nicolás Maduro y la primera dama, Cilia Flores.

El Ministerio de Exteriores manifestó que la postura de Macron constituye «una intromisión inadmisible en los asuntos internos de un Estado soberano y una muestra de profundo desconocimiento de la realidad política, institucional y social del país».

En un posteo publicado en X, Macron celebró la captura de Maduro, mientras llamó a una «transición» encabezada por Edmundo González Urrutia, el candidato que perdió las elecciones presidenciales de 2024 frente a Maduro.

«El pueblo venezolano ejerce plenamente su soberanía, cuenta con su Presidente constitucional Nicolás Maduro Moros, con sus instituciones legítimas, con sus recursos naturales, y con un gobierno que emana de la voluntad popular y del orden constitucional», apuntó.

En este marco, Caracas informó que tomará «las acciones diplomáticas que considere pertinentes».

T/RT