Caracas Retumba 2025 ofrecerá grandes conciertos desde el 18 de diciembre

En rueda de prensa, el jefe de Gobierno de Caracas, Nahum Fernández, presentó los avances de la programación del evento cultural Caracas Retumba 2025, que iniciará el jueves 18 de noviembre a partir de las 4:00 de la tarde en la Plaza Diego Ibarra, actividad que contará con artistas nacionales e internacionales y un despliegue de seguridad superior a mil funcionarios entre policías y bomberos.

La primera jornada incluirá las presentaciones de Afro Criollo, Xuxo, La Melodía Perfecta, Las Chicas del Can, Omar Enríque y Omar Acedo, quienes darán inicio a la celebración en el centro de la ciudad. Fernández destacó que la convocatoria busca mostrar la diversidad musical y reafirmar que en Venezuela existe talento con proyección internacional.

El viernes se desarrollará un encuentro binacional con agrupaciones de Colombia y Venezuela. Entre los invitados figuran Scarlett Linares, Luis Silva, el hijo de Diomedes Díaz, entre otros, quienes ofrecerán un repertorio que fortalecerá los lazos culturales entre ambos países.

La agenda continuará el 21 de diciembre con una noche de salsa en la parroquia La Vega, donde se reunirán exponentes del género para rendir homenaje a la tradición musical de la capital. Posteriormente, el 27 de diciembre, la parroquia San Juan será escenario de nuevas presentaciones, mientras que el día 28 se realizará un concierto especial en la sede de Viva Venezuela con artistas históricos.

El cierre de Caracas Retumba 2025 se realizará el 31 de diciembre en la Plaza Bolívar, acompañado del tradicional cañonazo. La actividad forma parte de la programación decembrina que reafirma a la capital como centro cultural y musical de la región.

T y F/ VTV