Caracas se activó para conformar sus Comandos Bolivarianos

Este jueves, 27 de noviembre, tal como lo estableció el cronograma del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), inició el proceso de conformación de los Comandos de Comunidades Bolivarianos Integrales (CCBI) en Caracas, con una asamblea, desde La Rinconada, acompañada por el dirigente nacional del partido, Héctor Rodríguez

Durante la actividad, Rodríguez explicó a todos los jefes y jefas de Unidades de Batalla Bolívar-Chávez (UBCH), que luego de haber cumplido con la creación de los Comités Bolivarianos de Base Integral (CBBI), corresponde ahora la tarea de agrupar a todos esos equipos por comunidad.

Detalló que en Caracas hay 2 mil 652 comunidades, y que a cada jefe o jefa de UBCH le corresponde administrar unas tres asambleas en promedio.

Resaltó el buen desempeño de Caracas en la fase de los comités, por lo que auguró éxito en esta nueva fase. “Lo hicieron muy bien. En poco tiempo reorganizamos y sinceramos nuestra base de datos, seguramente habrá calles todavía por terminar de definir, vamos a seguir caracterizando, atendiendo para en el proceso ir ordenando. Lo importante es que en cada calle tenga su equipo responsable, que no haya palmo del territorio en el que no exista nadie de nuestro equipo”, resaltó.

Por su parte, la jefa política de Caracas, Carmen Meléndez, felicitó también a los equipos de las comunidades por el trabajo realizado en todas las calles de la ciudad.

“Con la conciencia, como siempre, de toda nuestra militancia, de los lideres y lideresas de base de nuestro partido, y con los dirigentes de los equipos políticos, se cumplió el cien por ciento de la tarea”, dijo.

Explicó a los equipos que en este momento corresponde solo a los jefes de UBCH hacer las asambleas en cada una de sus comunidades vinculadas por lo que “desde ya” deben hacer su programación para que comincen las asambleas locales.

Asimismo, recordó que “no hay línea” en este proceso y se debe dejar trabajar libremente a los jefes y jefas de UBCH. “Los equipos políticos están comprometidos con este trabajo, y van a acompañarlo”, dijo.

