Caracas se moviliza por la paz y la soberanía de Palestina y Venezuela

Este martes 7 de octubre, el pueblo de Caracas tomará las calles en una gran movilización por la paz y la soberanía de Palestina y Venezuela, como muestra de solidaridad con los pueblos que enfrentan agresiones imperiales y en defensa del derecho a la autodeterminación.

La concentración tendrá como punto de partida la Plaza Francia de Altamira, a partir del mediodía, y recorrerá la Avenida Francisco de Miranda hasta llegar a la Embajada de Palestina, donde se rendirá homenaje al pueblo palestino y se expresará el rechazo contundente al genocidio que sufre esta nación.

Durante el recorrido, la movilización también hará paradas frente al Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe Rómulo Gallegos (Celarg), en la avenida Luis Roche, y posteriormente ante la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia, como gesto de hermandad latinoamericana y compromiso con la paz regional.

La jornada, que se replicará en diversos estados del país, servirá además para conmemorar la histórica marcha encabezada por el Comandante Hugo Chávez, símbolo de unidad, conciencia y defensa de las causas justas del mundo.

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, destacó que “en Palestina, este genocidio ha despertado una conciencia mundial poderosa en solidaridad con el pueblo palestino”, al subrayar que la voz de los pueblos libres se alza contra toda forma de dominación y violencia.

Con esta movilización, Caracas reafirma su compromiso con la paz mundial y con la lucha de los pueblos que resisten la opresión, elevando un mensaje de justicia, libertad y soberanía ante la comunidad internacional.

