Caracas se prepara para un Gran Pasacalle Cultural en la Plaza Bolívar

La Plaza Bolívar de Caracas será escenario este viernes de una jornada festiva que busca exaltar las tradiciones venezolanas con la realización del Gran Pasacalle Cultural, actividad organizada por el Gobierno de Caracas y que comenzará a partir de las 4:30 p.m. La iniciativa convoca a la ciudadanía a sumarse a una celebración popular marcada por la música, el color y la identidad nacional.

El evento contará con la participación de agrupaciones artísticas que animarán el recorrido con expresiones propias de la cultura venezolana. La Parranda Cultural Bailable aportará ritmos tradicionales y coreografías que evocan la diversidad musical del país, mientras que el Circo Pedrito Arbolito agregará un componente de entretenimiento familiar con actos circenses y dinámicas para todas las edades.

De acuerdo con los organizadores, el Pasacalle está concebido como un espacio de encuentro comunitario que invita a los caraqueños a disfrutar de una tarde diferente, reforzando el sentido de pertenencia y promoviendo el acceso del Pueblo a manifestaciones culturales en pleno centro de la ciudad.

A través de las redes sociales, la convocatoria ha generado expectativa con un mensaje que destaca el carácter integrador de la actividad: “Un desfile que celebra nuestra identidad y une al pueblo en comunidad”. Las autoridades también animaron a los asistentes a registrar la experiencia y compartir imágenes para fortalecer la difusión de esta fiesta cultural.

La cita será este viernes 21 de noviembre en la Plaza Bolívar de Caracas, donde los organizadores esperan una masiva participación para dar inicio a una jornada marcada por el espíritu festivo y el orgullo por las tradiciones venezolanas.

