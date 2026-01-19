Del 20 al 22 de enero, Caracas será sede del 2.º Congreso Nacional de Pediatría 2026 (CNP2026), un espacio que se desarrollará en el Complejo Teatral Teresa Carreño como parte de las políticas públicas orientadas al fortalecimiento del Sistema Público Nacional de Salud que impulsa el Gobierno Bolivariano.

El CNP2026 contará con 80 ponencias dictadas por especialistas de 24 estados del país, quienes abordarán estrategias actualizadas para la atención integral de la salud infantil. Las actividades se desarrollarán en tres salas simultáneas, con jornadas de mañana, tarde y sesiones intermedias.

Contará con la participación de profesionales de neonatología, infectología, neumonología, oncología, gastroenterología, inmunología, salud pública, cirugía pediátrica, endocrinología, hematología, psiquiatría, radiología, reumatología, oftalmología, trabajo social y medicina general integral, entre otras áreas. La representación estará encabezada por Caracas con 35 ponentes, seguida por Aragua, Miranda y Yaracuy con cinco cada uno, además de especialistas de Lara, Mérida, Sucre y Zulia.

Entre los temas destacan ecografía pulmonar, neuroprotección en la UTIN, asfixia perinatal, sepsis neonatal, anaplasmosis, adicciones a las pantallas, errores innatos del metabolismo, manejo de urticaria, criterios transfusionales, traumatismo craneoencefálico, selectividad alimentaria, epigenética del cuidado humanizado, impacto del método canguro, dengue pediátrico, manejo anestésico en malformaciones, litiasis renal, valoración oftalmológica, transmisión vertical cero del VIH y reanimación cardiopulmonar 2026, entre otros contenidos científicos.

Durante el evento se instalarán veinte stands formativos dirigidos a profesionales y familias, con información sobre triaje pediátrico ante conflictos bélicos, ATLS pediátrico, manejo del neonato en la Unidad de Terapia Intensiva Neonatal por parte de los padres, promoción de la salud, prevención de enfermedades, lactancia materna, estimulación temprana y maniobras de desobstrucción y Heimlich.

En esta edición, el Congreso Nacional de Pediatría 2026 servirá como plataforma para la actualización de protocolos clínicos, la revisión de experiencias territoriales y la construcción de líneas de acción orientadas a fortalecer la atención pediátrica en todos los niveles del Sistema Público Nacional de Salud. Se promoverá el intercambio entre especialistas de distintas regiones, la difusión de avances científicos recientes y la articulación entre equipos hospitalarios, ambulatorios y comunitarios, con el propósito de consolidar una red pediátrica integrada, humanizada y orientada a la prevención.

Este encuentro se desarrolla en medio de los avances tecnológicos sostenidos del Gobierno Bolivariano en materia de salud pública, en el que el presidente Nicolás Maduro ha orientado la consolidación de un Sistema Público Nacional de Salud más fuerte, más humano y más cercano al pueblo, incluso en medio de las dificultades impuestas al país, y que la presidenta encargada Delcy Rodríguez consolida en trabajo conjunto con la ministra de Salud, Magaly Gutiérrez. A pesar de las restricciones externas, el Ejecutivo ha priorizado la recuperación de la infraestructura en el área de la salud, la ampliación de programas especializados y la formación continua del personal médico. Es por ello que este congreso reafirma la voluntad del Gobierno Bolivariano de garantizar atención pediátrica integral y científicamente actualizada para todos los niños, niñas y adolescentes del país.