Caracas será escenario del séptimo encuentro de saberes, sonidos y sabores «Caribe Soy»

El Instituto de Artes Escénicas y Musicales anunció oficialmente el inicio del séptimo encuentro de saberes, sonidos y sabores bajo el lema «Caribe Soy, de la tierra donde nace el sol».

Este evento cultural de gran envergadura tiene como propósito fundamental promover la integración regional mediante la música, la danza y la historia, extendiéndose desde el 10 de marzo hasta el 16 de abril de 2026.

La programación de este año destaca por la unión de cinco naciones que comparten una identidad común: República Dominicana, Cuba, Puerto Rico, Colombia y Venezuela.

Las actividades tendrán su sede principal en la Torre del Ministerio para la Cultura, situada en el Centro Simón Bolívar, Plaza Caracas.

La convocatoria para este encuentro de saberes está abierta al público general, con el firme objetivo de incentivar el intercambio de experiencias sobre los conocimientos tradicionales que definen la esencia de la cultura caribeña.

