“Golpe parlamentario contra Dilma Rousseff es un atentado al proyecto de unión latinoamericana”

“A las mujeres no las vence las dificultades, estamos aquí forrados de pueblo en todos los países, dispuestas a vencer y no ha ser vencidas”, precisó Requena

La ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, Gladys Requena, sostuvo este martes que el golpe parlamentario realizado en contra de Dilma Rousseff, atenta al proyecto de unión latinoamericana.

“Las mujeres venezolanas le damos a Dilma nuestra solidaridad, (quien ha sido) víctima de la patraña imperial, de las corporaciones económicas, pero la batalla continúa, ella no es mujer que se rinda es una mujer que batalló, un ejemplo para la mujer latinoamericana”, dijo desde la concentración de mujeres por la paz y en apoyo a Rosusseff, en la plaza Morelos, en Caracas.

Requena aseguró que este ataque forma parte de un plan internacional que buscar acabar con los proyectos que se desarrollan en el mundo en pro de los pueblos.

“Es importante que entendamos que estamos en presencia de un juicio de la historia que le están haciendo a Dilma, que hace parte de una agenda internacional contra todos los proyectos que se levantan en el mundo a favor de los pueblos y de los más pobres”.

Por ello, destacó que “a las mujeres como Dilma no las vence las dificultades, estamos aquí forrados de pueblo en todos los países donde reina la humanidad y la dignidad para los pueblos, estamos dispuestas a vencer y no ha ser vencidas, no hay imperio alguno que pueda vencer la fuerzas de las mujeres”.

T/ Margiolet Rico

F/ @ViceVenezuela