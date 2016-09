Los CLAP tienen estipulado distribuir los alimentos en las comunidades cada 21 días

“La regularidad debería ser cada 21 días. En la mayoría de los casos se ha cumplido, en otros no. Y estamos verificando donde no ha ocurrido, por qué no ha ocurrido, para identificar en dónde está la falla”, dijo Bernal

El tiempo estimado para que los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) distribuyan los alimentos y productos de primera necesidad en las comunidades del país es de 21 días, indicó este lunes el jefe del Centro de Control Nacional de los CLAP, Freddy Bernal.

Señaló que si este cronograma no se cumple, los ciudadanos pueden manifestar sus inquietudes a través del correo electrónico clapnacional2016@gmail.com y la cuenta en Twitter @ClapOficial.

“La regularidad debería ser cada 21 días. En la mayoría de los casos se ha cumplido, en otros no. Y estamos verificando donde no ha ocurrido, por qué no ha ocurrido, para identificar en dónde está la falla”, dijo Bernal.

Respecto al proceso, explicó que cada CLAP realiza un censo casa por casa para conocer cuántas familias hay en la comunidad. Esa información es enviada al Estado Mayor nacional y municipal y, posteriormente, se determina cuántos combos van para esa comunidad priorizada.

Comentó que generalmente las jornadas de entrega se efectúan de viernes a domingo, sin embargo, en algunas entidades del país se han desarrollado durante días de semana.

PRECIOS JUSTOS

Durante la entrevista Bernal recordó que el precio de los combos que distribuyen los CLAP varía dependiendo de la cantidad de productos que contenga.

“Lo que si hemos dado la orden es que cada Estado Mayor del municipio informe a los CLAP cuánto cuesta el combo de esa semana y qué trae”, señaló, al tiempo que explicó que con esta medida se pretende garantizar que los productos sean expendidos al precio justo y neutralizar a los bachaqueros de a pie y bachaqueros corporativos que especulan al pueblo.

Recordó que el presidente de la República, Nicolás Maduro, junto con el poder popular organizado y sectores privados comprometidos, impulsa el desarrollo de la Misión Abastecimiento Soberano con el objetivo de atender al pueblo y derrotar la guerra económica en todos sus puntos, desde la importación de los alimentos y hasta la distribución, para contrarrestar la acción de las mafias al servicio de la burguesía que intentan socavar el acceso de las familias venezolanas a sus alimentos.

Los CLAP son instancias que cuentan con la participación del pueblo organizado, han atendido en todo el país a más de 750.000 familias. Su objetivo es distribuir productos de primera necesidad sin ningún tipo de intermediarios.

En el proceso de entrega de alimentos también tiene un papel fundamental la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb).

