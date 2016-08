Maduro: La Revolución continuará con sus misiones y grandes misiones

También pidió apoyo al pueblo y la FANB para seguir defendiendo los logros obtenidos

El jefe de Estado Nicolás Maduro, sostuvo este martes que la Revolución Bolivariana continuará con sus misiones y grandes misiones, sin desviarse de ese camino.

“Nadie nos va a desviar el camino, la Revolución continúa con sus misiones y grandes misiones, con la Agenda Económica Bolivariana, con los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP)”, dijo durante el Taller Nacional para Comisarios Obreros de la Gran Misión Abastecimiento Soberano (Gmas), en la Sala Plenaria de Parque Central, en Caracas.

Maduro también señaló que “la oposición cree que puede imponerse por la vía del fascismo y el imperialismo ha dado la orden antes que Obama se vaya, no debe estar ni Dilma, ni Correa, ni Evo, ni Maduro, pero estamos decididos a ser libres, Venezuela esta decidida a ser Independiente, venga quién venga como Presidente de EEUU”.

Por otra parte, se refirió a la actuación de la Asamblea Nacional (AN), la cual a su juicio no ha hecho nada por el país. “Más temprano que tarde tenemos que recuperar la AN para la paz, para la estabilidad, para el desarrollo económico, para las misiones, para la Revolución, que sería del país si la AN tuviera mayoría revolucionaria tendríamos paz y mas posibilidades de afrontar la crisis económica”.

Por último, pidió apoyo al pueblo y la FANB para seguir defendiendo los logros obtenidos.

T/ Margiolet Rico