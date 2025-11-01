Caribe y Suramérica en unión permanente para preservar la vida, la paz y soberanía

Frente a las agresiones que ha recibido el Caribe y los países de la región, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, puntualizó que el «Caribe y Suramérica están unidos indivisiblemente, porque son el mismo espacio, para la vida y la paz».

En este orden de ideas, el Jefe de Estado precisó que esta instancia de encuentro del Gran Caribe, no es solo es un lugar para la paz y la vida, sino para garantizar la soberanía de los países hermanos.

Por su parte, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional (AN), aseveró desde la «Casa del Pueblo», que el país está frente a la agresión más bárbara en los últimos 150 años, con la presencia de una «flota brutal» que «basado en calumnias y en mentiras, ha emprendido ejecuciones extrajudiciales en el ámbito del Mar Caribe».

Asimismo, Rodríguez ha señalado que los pueblos y la diplomacia parlamentaria de paz del continente, tiene como principio fundamental: «Defender la Zona de Paz y mantenerla libre de armas nucleares», por la paz y soberanía.

En la misma línea, acotó que durante la reunión de parlamentarios del Caribe, que sostuvieron este viernes, han realizado varias deliberaciones con representantes de 14 países, que han fijado su posición en cuanto a las agresiones de Estados Unidos en el Mar Caribe.

A su vez, informó que de las conclusiones de la declaración parlamentaria del Gran Caribe por la Paz, incluye temas cómo afianzar los nexos entre los parlamentos de los países del Gran Caribe y establecer formas de comunicación mucho más profundas, así como el hecho de informar a los pueblos sobre la verdad y profundizar la solidaridad, para que este sea el inicio de un proceso de encuentros entre los pueblos del Caribe y Suramérica.

Por otra parte, el también Secretario del Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz, destacó que los pueblos de la región caribeña tienen derecho a la libertad, a la autodeterminación y el deber de defender la soberanía.

