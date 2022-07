Caricom insta a los EE UU a eliminar sanciones contra Venezuela

Los jefes de Gobierno y Estado de la Comunidad del Caribe (Caricom) acordaron el martes, instar al Gobierno de Estados Unidos a que se eliminen las medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela para permitir que los países caribeños se beneficien de la iniciativa PetroCaribe.

La declaración se hizo pública al cierre de la 43 reunión regular de la Conferencia de Jefes de Estado y Gobierno de la Caricom, la cual se celebró desde el domingo y hasta el martes en Surinam y más adelante dice que con la medida buscan poder avanzar en la explotación de los recursos naturales transfronterizos, entre ellos, los yacimientos de gas entre Trinidad y Tobago y Venezuela.

Ya durante la clausura, el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves mencionó los efectos de las medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela en relación al programa Petrocaribe.

HAPPENING NOW: Closing Press Conference – CARICOM Heads of Government Meeting, Suriname https://t.co/oYkkiGl4O2 via @YouTube

— CARICOM Secretariat (@CARICOMorg) July 5, 2022