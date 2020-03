Carlos Alvarado: En Venezuela no se ha reportado ningún caso del coronavirus

El ministro del Poder Popular para la Salud, Carlos Alvarado, ofreció declaraciones al Correo de Orinoco sobre los mecanismos de prevención que tiene el Gobierno Nacional para atacar la enfermedad del coronavirus (Covid-19) y la campaña con la promoción de salud, prevención de enfermedades e información para educar al pueblo venezolano.

Alvarado indicó que el país cuenta con 45 centros de salud centinela para atender cualquier caso, “estamos preparados de manera tranquila y sin desesperación; en primer lugar comenzamos con la prevención, y que la población sepa que el Covid-19 es una enfermedad que se comporta como una gripe”

-¿Qué es el coronavirus y cómo se contagia la enfermedad por el coronavirus?

-Es un microorganismo de tipo viral, que históricamente ha sido un microorganismo que afectó y circuló entre los animales. En los últimos 20 años, en tres oportunidades, han existido brotes que incluyen a los seres humanos. En el año 2002 se detectó en Asia, en 2012 en Medio Oriente.

“Es un microorganismo que existe desde hace mucho tiempo, es decir, al salir de su habitad natural que son los animales y pasar al ser humano se genera una enfermedad viral, y su síntoma es un tipo de gripe o infección respiratoria aguda”.

-¿Qué es Covid-19 y cómo se diferencia de los virus anteriores?

-La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha definido al coronavirus como Covid-19, como una enfermedad de 2019 y se diferencia de las anteriores porque afecta y está demostrada que se puede transmitir de hombre a hombre y, efectivamente, en menos de tres meses apareció, los primeros casos se reportaron en la ciudad de Wuhan, China, en diciembre de 2019.

“El 9 de enero de 2020 se aísla por primera vez el virus, y hoy está circulando en los cinco continentes. De los 194 países que están en el Sistema de las Naciones Unidas, en 73 países está circulando el virus, eso ha sido catalogado por la OMS desde el 30 de enero como una emergencia de salud pública de importancia internacional, por la rapidez con que se propagó el virus en todo el mundo”.

-¿A quienes afecta con mayor severidad el Covid-19?

-En datos actuales en China ha afectado a las personas mayores de 70 años, los que han tenido mayores dificultades. En estudios recientes hablan que el porcentaje es mayor en hombres que en mujeres, poco en niñas, niños y adolescentes menores de 18 años, sin embargo, si son afectados, estas son características que lo hacen diferentes a los casos anteriores.

“Hay en el mundo 90.752 casos confirmados de Covid-19, y han fallecido 3.117, la mayoría de estos casos en China,lo que representa el 88 por ciento; y el mayor porcentaje de muertes ha sido en China, en el resto de los países han ocurrido 10.449 casos el 12 por ciento y 170 muertes”.

“Fuera de China los países que tienen el mayor número de casos del virus son: Corea, Italia, Irán, Japón, Francia, España, Singapur y Estados Unidos (EEUU). En el continente americano, en EEUU, hay 100 casos confirmados, en Canadá 24, y en Brasil dos casos importados, que llegaron de Italia; hay 6 casos en Ecuador, 5 en México, 1 en República Dominicana, otro en Chile y uno en Argentina. Todos los casos en Latinoamérica son casos importados, es decir que el virus no está libremente circulando en los países, eso no significa que las probabilidades sean altas. Lo tenemos cerca de Venezuela por las proximidades geográficas de Brasil, Ecuador, República Dominicana, con intercambio periódico”.

“Venezuela tiene relaciones bilaterales con Italia, Irán, Corea, quiere decir que son reales las posibilidades que llegue el Covid-19 a nuestro país”.

-¿Venezuela está preparada para recibir ese tipo de virus?

-Estamos preparados de manera tranquila, sin desesperación, en primer lugar comenzamos con la prevención para que la población sepa que el Covid-19 es una enfermedad que se comporta como una gripe, que se cura sola entre 3 a 5 días, pero con condiciones particulares, malestar general, diarrea y otros síntomas. Esta es una enfermedad que ha matado gente en China; tiene el 2.7 por ciento de mortalidad, pero la mayoría de las personas se curan solas.

“La campaña de prevención comenzó hace seis semanas, para que los ciudadanos aprendan cómo se puede contagiar una gripe y como se previene la infección respiratoria aguda”.

-¿En qué consiste la campaña de prevención contra el Covid-19?

-En primer lugar el lavado de manos con un chorro de agua y jabón, que cualquier persona puede aplicarse, palma con palma, la punta de los dedos por 20 a 30 segundos es una buena técnica para el lavado de manos; se ha demostrado que disminuye las infecciones de respiración agudas.

“La gripe es la primera causa de consulta al médico por una infección respiratoria aguda; aprovechemos esta coyuntura para que las personas aprendan a prevenir la gripe, también cómo estornudar, mantener distancia entre las personas y utilizar pañuelos desechables y la cara interna del codo”.

“Si alguna persona tiene gripe lo recomendable es que no salga de su hogar, que se quede tomando mucho líquido y observando los síntomas. Por qué le pedimos a la gente que no salga de su casa: cuando uno sale a la calle, el ascensor, la persona que saluda, el carrito, el metro es de esa forma como se comienza a distribuir el virus por todas partes, también mantener una limpieza diaria con jabón y cloro de los objetos y una buena ventilación de los espacios”.

“Este virus tiene una característica: es muy sensible al calor, en temperaturas altas y en espacios de circulación del aire ayuda a disminuir la propagación del virus, no debemos compartir vasos, cubiertos y evitar exponerse al humo, no fumar para evitar que las vías respiratorias estén más susceptibles”.

-¿Existe un plan de vigilancia epidemiológica en los puertos, aeropuertos y puntos fronterizos?

-En los aeropuertos de Maiquetía, Lara, Maracaibo, Carabobo, Nueva Esparta hay personal de salud que conoce cuáles son los horarios de llegada de los vuelos internacionales para evaluar y hacer un reporte de los pasajeros que presenten síntomas, con vigilancia preventiva, también en los puertos de La Guaira, Puerto Cabello, Guanta y Maracaibo, además de los principales puestos fronterizos con Brasil y Colombia.

T/ Oscar Morffes

F/ Miguel Acurero

Caracas