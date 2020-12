Carlos Ildemar Pérez ganó III Bienal Manuel Felipe Rugeles

El jurado, compuesto por Elí Caicedo Pinto, Carolina Álvarez y Flora Ovalles, señaló que el autor demostró “buen uso del discurso poético”

El poeta zuliano Carlos Ildemar Pérez ganó el concurso de Poesía Infantil correspondiente la tercera edición de la Bienal Nacional de Literatura Manuel Felipe Rugeles, con su obra titulada El poemamundo, según anunció el Cenal (Centro Nacional del Libro) en una nota publicada en el porla Poder Popular para Cultura

Elí Caicedo Pinto, Carolina Álvarez y Flora Ovalles, integraron la terna evaluadora encargada de revisar 52 obras presentadas al certamen literario convocado por el Cenal con el apoyo del gabinete regional del ministerio de Cultura del estado Táchira y de la Casa Nacional de Las Letras Andrés Bello.

En su veredicto el jurado argumentó que El poemamundo, presentado con el seudónimo Asteroide B-612, Carlos Ildemar Pérez demostró el “buen uso del discurso poético, en el cual se aprecia el uso lúdico del lenguaje, fluidez y naturalidad, con ritmo, musicalidad y cadencia”.

Asimismo, Pinto, Álvarez y Ovalles distinguieron en el manuscrito la presencia de “unidad temática, el uso adecuado del léxico infantil y una propuesta didáctica”.

Como ganador del concurso de Poesía Infantil de la III Bienal Nacional de Literatura Manuel Felipe Rugeles, Carlos Ildemar Pérez recibirá certificado y un premio de doscientos millones de bolívares otorgados por el Cenal y la publicación de su manuscrito por el sello estatal Monte Ávila Editores Latinoamericana, en formato tanto impreso como digital.

Pérez nació en Maracaibo, estado Zulia, en 1964. Además de poeta, el autor es dramaturgo, cuentacuentos, crítico de arte, locutor y guionista. Tene más de 15 libros publicados y ha obtenido premios nacionales de poesía, reconocimientos que lo convierten en una referencia destacada a escala nacional en el panorama de la poesía infantil.

Entre sus obras para niños se cuentan los títulos Versos en compañía de pío y pía (2012), ¡A que no me come el gato! (2000), la edición wayunaiki/español de Olas para niños navegantes/jüshi´wüin napü´lajatü tepi´chi samántülí jirro´kupüna wüin (2000, 2005), merecedora de la mención honorífica del Premio Nacional del Libro, Cenal 2006, y Chirriquiticos musicantes con el que obtuvo el Premio Caminos del Sur de literatura infantil de la Editorial El Perro y la Rana 2006.

Otros títulos de su autoría son ¡Tantarantán! (mención honorífica de la Bienal Latinoamericana de literatura infantil Canta pirulero, 2004. Monte Ávila Editores, 2015) y Cuando sea grande seré… (mención especial en el IV Concurso Nacional de Literatura Infantil Orlando Araujo de la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello, 2015).

