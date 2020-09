Carlos Villasmil: “Debe haber unión para lograr un título”

Carlos Villasmil dejó constancia, una vez más, de su carisma y buen hacer en el baloncesto en compañía de la Liga Profesional de Baloncesto (LPB): “El Táchira es una región de basquetbolistas. Al principio, en la anterior Liga Especial existía Panteras del Táchira, que incluso fue campeón. La plaza de toros acá se llenaba con 30 mil personas para ver a Panteras de Táchira. Pero en realidad mi papá quería que yo fuera pelotero. En los Criollitos de Venezuela me llamaron a la selección (de Venezuela) y me quedo sorprendido de que no hago el equipo”.

Bajito nada: “Alguien me dijo porque yo era muy bajito. Alguien me dijo que jugara básquet, que eso me ayudaba a crecer. Empecé a jugar con el ánimo de crecer y volver al beisbol, pero el baloncito como glóbulos rojos me atrapó. Yo le pedía a Dios llegar a 1.75 (de altura) y debí pedirle de más, porque llegué a 1.80”.

Villasmil siguió su tertulia sobre sus inicios en el baloncesto con Fernando Peñalver a través de la cuenta de Instagram @lpb_aldia: “Existía en el año 1990 la Liga Superior Occidental, donde jugaban Lara, Trujillo, Mérida y Táchira. Se le colocó Panteras del Táchira al equipo de acá y trajeron a un entrenador cubano llamado Pedro Chapé. Nelson Jiménez se traslada a Barquisimeto a ver si puede contratar a Pedro para Trotamundos de Carabobo. Fue a ver el juego esa noche y gracias a Dios jugué muy bien. En el siguiente partido estaban Germán Blanco y Nelson Jiménez en la final de la Liga Superior. Me volvió a ir muy bien. Me dijeron que me habían ido a ver y eso me inspiró. El 20 de diciembre de 1991 estaba en el Forum (de Valencia) para firmar con Trotamundos”.

El hoy corredor de seguros de 53 años jugó 543 partidos en la LPB y se alzó con tres títulos de campeón: “En todas las ligas en las que participé fui campeón. Son muchos factores que se involucran. La química primero entre los líderes y luego cuando esa energía se impregna en el camerino y se forma la unión sin envidia, con camaradería. Ser campeón es lo máximo. Cuando el equipo está primero que el caso individual, es muy importante, que predomine el conjunto sobre lo individual”.

REY MARABINO

El marabino de nacimiento logró conquistas con Trotamundos (94, 99) y Gaiteros del Zulia en 1999. Sobre su experiencia en el quinteto zuliano Villasmil considera que “fue un equipazo que lo dirigió muy bien Gustavo García. Estaba Gabriel Estaba, Víctor David Díaz, Ramsés Ibarra, Howard Gerdel. Fue un año formidable. Nunca lo olvidaré. En el 95 fui operado de los dos tobillos a la vez. Trotamundos me puso en el mercado y la idea era traer nuevamente a Sam (Shepherd) a Trotamundos y Gaiteros negocio ese trueque”.

Villasmil fue Novato del Año 1992, líder en triples en 1997, anotó 343 cestas de tres puntos, 2609 puntos y repartió 1089 asistencias: “La posición de point guard es la más bella del baloncesto. Tienes el control de lo que quieras que pase y lo que no. Debes conocer los pros y los contras de tus jugadores. Uno es el director de orquesta y a mí me encantaba vivir eso. Ese es el saborcito de ser piloto. Esa voz de mando, esa autoridad de guiar a cualquier jugador. Sentir el control es la mayor sensación de ser piloto”.

“Nunca me he desprendido del baloncesto, sigo jugando. Colaboro con las escuelas del estado Táchira. Hay un movimiento para pertenecer a la Asociación de Baloncesto del estado Táchira. En Cúcuta, Colombia, he dictado muchas clínicas. Nunca me he alejado”, advirtió el constante jugador de la categoría master en su estado de adopción.

“Mi sueño es tener un área con dos canchas de baloncesto y sus aulas para que los niños aprendan inglés, matemáticas y ser el director. Ese sueño lo tengo allí. Un par de (campeonatos) suramericanos en la selección, creo que es una de las cosas más importantes que he logrado en mi vida”, rememoró Villasmil, quien también ha hecho carrera en Colombia: “tengo la doble nacionalidad desde que jugaba infantil. En el 94 Yván Olivares, que es una estrella en Bucaramanga, me recomendó y la empatía fue increíble con las personas de Bucaramanga. Jugué con Búcaros de Bucaramanga y Paisas de Medellín”, agregó este caballero.

T/ Redacción CO

Caracas