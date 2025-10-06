Carmen Meléndez: Garantizaremos la seguridad ciudadana en la canonización de José Gregorio Hernández

La alcaldesa de Caracas, A/J Carmen Meléndez, anunció que la ceremonia de canonización del doctor José Gregorio Hernández, que se llevará a cabo en el Estadio Monumental Simón Bolívar, contará con la presencia de funcionarios de seguridad para garantizar la tranquilidad de los asistentes.

Se pudo conocer, que en el salón de reuniones del Estadio Monumental Simón Bolívar, en La Rinconada, la almirante sostuvo un encuentro, con autoridades eclesiásticas, autoridades de Gestión de Riesgo y Protección Civil, así como diferentes órganos de Seguridad Ciudadana.

«Nos preparamos con los elementos audiovisuales, de organización y seguridad para atender a los fieles de Caracas y de todo el territorio nacional que vendrán a esta celebración religiosa tan importante para nuestro país y para el mundo», destacó Meléndez.

La actividad central por la canonización de José Gregorio Hernández en Venezuela, se realizará el próximo 25 de octubre, sin embargo en el Vaticano está programada para el 19 de octubre de 2025, junto a la madre Carmen Rendiles, en la Plaza San Pedro.

F/VTV