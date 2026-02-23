Cashea garantiza protección de datos tras ataque al sistema

La plataforma de compras programadas Cashea emitió un comunicado oficial este domingo para informar sobre una filtración de datos en su sistema. El equipo técnico, en colaboración con especialistas internacionales en ciberseguridad, atendió la situación de manera inmediata tras detectar la irregularidad.

La empresa aseguró que la aplicación se mantiene totalmente operativa para todos sus usuarios y comercios aliados en el país.

A pesar del acceso no autorizado a una parte de la información interna, la compañía confirmó que la seguridad de los clientes permanece intacta.

Los sistemas de autenticación, contraseñas y accesos directos de millones de personas cuentan con estrictos niveles de protección que evitaron cualquier vulneración mayor. Cashea enfatizó que la integridad de los perfiles registrados no sufrió daños significativos durante el evento tecnológico.

Comunicación directa y medidas adicionales

La empresa anunció que enviará correos electrónicos detallados a los miembros de su comunidad relacionados directamente con este suceso. Esta comunicación explicará con profundidad lo ocurrido y enumerará las medidas adicionales tomadas para robustecer el resguardo de la información privada.

Los usuarios recibirán este mensaje informativo entre lunes y martes, cumpliendo con los protocolos de transparencia de la marca.

La directiva de Cashea presentará próximamente un informe público que contendrá la cronología exacta de los hechos acontecidos el fin de semana. Esta iniciativa busca brindar claridad absoluta sobre el alcance del ataque y las soluciones técnicas implementadas por los expertos. La plataforma reiteró su compromiso con la protección de los datos de sus aliados comerciales y consumidores finales.

Estabilidad en las operaciones financieras

El incidente no afectó las transacciones ni el cronograma de pagos de las cuotas pendientes en los establecimientos afiliados. Cashea recordó a su audiencia que los protocolos de seguridad digital de la aplicación cumplen con estándares internacionales de alta exigencia.

La intervención oportuna de los especialistas permitió neutralizar la amenaza sin interrumpir la prestación del servicio de financiamiento.

La compañía exhortó a sus usuarios a mantenerse informados únicamente a través de los canales oficiales y redes sociales verificadas de la institución.

En los próximos días, el equipo de ciberseguridad reforzará las capas de cifrado para prevenir futuras incursiones externas en sus servidores. Cashea continúa su expansión en el mercado venezolano bajo un esquema de vigilancia constante de sus activos digitales.

