Casi dos millones de venezolanos forman parte del Programa Emprender Juntos

La vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, informó que casi dos millones de personas están registradas en el Programa Emprender Juntos, iniciativa impulsada por el Gobierno Nacional para fortalecer la economía productiva y apoyar a los pequeños y medianos emprendedores del país.

Durante su intervención en el Expoforo Empresarial Venezuela Productiva 2030, Rodríguez destacó que, pese al bloqueo y las dificultades externas, en Venezuela “se levanta un espíritu de unión productiva” reflejado en el crecimiento sostenido de la economía del emprendimiento.

Subrayó que el 64% de los inscritos son mujeres, lo que demuestra el papel protagónico de las venezolanas en el impulso de la producción nacional.

La vicepresidenta citó cifras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), según las cuales el 99,5% de las empresas en la región son micro, pequeñas y medianas, y solo el 1,5% corresponden a grandes corporaciones. “Ese espíritu lo ha tomado Venezuela, con una economía del emprendimiento que ya tiene rostro propio”, afirmó.

Asimismo, indicó que 1,3 millones de personas han recibido financiamiento a través del programa, lo que ha permitido dinamizar la economía comunal y territorial, favoreciendo la generación de empleo y la diversificación productiva.

Rodríguez resaltó que Venezuela ocupa actualmente el puesto número 10 en el índice mundial de emprendimiento y el quinto lugar a nivel regional, evidencia —dijo— de que el país avanza hacia una economía no rentista, diversificada y democratizada, basada en el talento, la innovación y la organización popular.

