Atletas paralímpicos dispuestos a sumar nuevos logros para Venezuela en Río 2016

Omar Monterola, Samuel Colmenares y Luis Paiva, tres de los integrantes de la delegación venezolana que competirá en los venideros XV Juegos Paralímpicos, manifestaron su esfuerzo y compromiso para sumar nuevas medallas para Venezuela en la magna cita multidisciplinaria que arranca el próximo miércoles 7 de septiembre en Río de Janeiro, Brasil.

“Ya se terminaron las olimpiadas (convencionales) y ahora nos toca a nosotros, por mi parte ya cuento con más experiencia y una medalla (bronce 200 mts T37 parálisis cerebral), estoy hoy día más enfocado mental y físicamente, me siento mejor que en Londres (2012) gracias a Dios sin lesión y esta vez quiero lograr dos medallas”, expresó Monterola, citado en un despacho de prensa del Ministerio para la Juventud y el Deporte (Mindeporte), quien participará en Río en las distancias del 100 y 400 metros planos.

Samuel Colmenares, quien también sabe lo que es subir a un podio paralímpico con su bronce en Beijing 2008, dijo: “Esta es la máxima cita a la que uno se prepara, todos hemos trabajado fuerte para darle esas medallas a Venezuela, cualquiera de las tres (oro, plata o bronce) será buena, querer es poder”.

El velocista de los 400 metros reveló que fue cambiado para esta nueva edición de la categoría T46 (amputación en el brazo) a la T47 (amputación en la mano). “Ahorita no las pusieron un poco difícil porque en esta nueva categoría hay mayor nivel, pero para eso también entrené más fuerte y le pondremos el corazón”, sostuvo.

El debutante Paiva, que tuvo las marcas para ir a Londres 2012, pero no contaba con su licencia disponible para esa ocasión señaló: “Con mis tiempos sabía que en cualquier momento me podía clasificar a unos Juegos Paralímpicos, ahora voy a aprovechar esta oportunidad para dar lo mejor de mí, me he preparado bien y siento que puedo estar dentro de las medallas”.

En Río 2016, el velocista competirá en los 400 metros planos del T20 (discapacidad intelectual). “Mi mejor prueba son los 800 metros y allá no habrá esa distancia (…) No conozco mucho a los rivales, pero todo el que entrena y se prepara tiene derecho a tener un buen resultado, por eso no hay que subestimar a nadie, cualquier cosa puede pasar, pero tenemos fe que todo salga bien”, aseveró.

Un total de 24 atletas representarán al país en XV Juegos Paralímpicos Río 2016, que se realizarán entre el 7 y 18 de septiembre del presente año.

Venezuela estará presente en seis deportes (atletismo, tenis de mesa, natación, judo, potencia y ciclismo). Nuestro país desde su debut en la séptima edición de estos juegos, realizados en Nueva York, Estados Unidos en 1984, hasta el presente acumula un total de 11 medallas (01 oro, 02 plata y 08 bronce).

T/AVN

F/Archivo