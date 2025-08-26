Caveturk inicia gira en regiones para alianzas comerciales que promuevan la exportación de productos

La Cámara Empresarial Venezolana Turca, Caveturk, comenzó su gira por los estados del país, siendo Barquisimeto su primera parada.

En la ciudad musical de Venezuela, se sostuvo diversas reuniones con sectores públicos y privados que permitieron abrir el abanico de posibilidades para la exportación de productos con sello larense.

El presidente de Caveturk, Hayri Kucukyavuz, indicó que la primera parada fue en la sede de la Empresa de Comercio Exterior Lara (Emcoex), adscrita a la Secretaría de Desarrollo Económico de la Gobernación del estado Lara, ubicada en el edificio del Puerto Seco dentro de la Zona Económica Especial.

Allí junto al secretario de Desarrollo Económico, Tomás Elías Reyes, el presidente de la empresa Emcoex, Contralmirante Juan Carlos Romero, “avanzamos en una conversación fructífera en la exportación de frutas, como la piña, rubro que está siendo solicitado en los actuales momentos en el mercado turco. Otros productos serían el carbón vegetal, aguacate, limón. En este encuentro nos indicaron que desde Puerto Seco se está enviado arcilla para España y eso se celebra”.

Explicó que la intención de Caveturk es sumarse a las cadenas estratégicas para garantizar un proceso confiable sin demora de la exportación, además que no solo es Turquía el destino principal, sino que “mediante un convenio entre Caveturk y Musiad (Asociación Independiente de Industriales y Empresarios) que se encuentra en 95 países, los productos larenses lleguen a otros destinos el mundo”.

Lo nuevo: Transporte directo

El presidente de la Cámara Empresarial Venezolana Turca, Caveturk, destacó que se han sostenido encuentros con diversas empresas para el transporte marítimo directo Caracas – Turquia.