Caveturk inicia gira en regiones para alianzas comerciales que promuevan la exportación de productos

En la ciudad musical de Venezuela, se sostuvo diversas reuniones con sectores públicos y privados que permitieron abrir el abanico de posibilidades para la exportación de productos con sello larense.
El presidente de Caveturk, Hayri Kucukyavuz, indicó que la primera parada fue en la sede de la Empresa de Comercio Exterior Lara (Emcoex), adscrita a la Secretaría de Desarrollo Económico de la Gobernación del estado Lara, ubicada en el edificio del Puerto Seco dentro de la Zona Económica Especial.
Allí junto al secretario de Desarrollo Económico, Tomás Elías Reyes, el presidente de la empresa Emcoex, Contralmirante Juan Carlos Romero, “avanzamos en una conversación fructífera en la exportación de frutas, como la piña, rubro que está siendo solicitado en los actuales momentos en el mercado turco. Otros productos serían el carbón vegetal, aguacate, limón. En este encuentro nos indicaron que desde Puerto Seco se está enviado arcilla para España y eso se celebra”.
Explicó que la intención de Caveturk es sumarse a las cadenas estratégicas para garantizar un proceso confiable sin demora de la exportación, además que no solo es Turquía el destino principal, sino que “mediante un convenio entre Caveturk y Musiad (Asociación Independiente de Industriales y Empresarios) que se encuentra en 95 países, los productos larenses lleguen a otros destinos el mundo”.
Lo nuevo: Transporte directo
El presidente de la Cámara Empresarial Venezolana Turca, Caveturk, destacó que se han sostenido encuentros con diversas empresas para el transporte marítimo directo Caracas – Turquia.
Alianzas guaras
Por su parte, el cónsul honorario de Turquía en Barquisimeto, Salim Aboul Mouna, indicó que la segunda parada de la gira, fue con el alcalde del municipio Iribarren, Yanys Agüero. “Estamos seguros que esta es la primera reunión de muchas, ha sido gratificante el interés que han mostrado las autoridades para establecer las alianzas con Caveturk para la exportación de productos de alta calidad que en Barquisimeto se producen”.
El alcalde Yanys Agüero, mencionó que en la primera reunión se han empezado a tejer unos primeros “acuerdos”. También indicó que se ha concretado encuentros con el sector empresarial privado que corresponden a los llamados realizados por el presidente Nicolás Maduro, de trabajar en articulación para elevar los motores productivos.
Barquisimeto para el mundo
El alcalde del municipio Crespo del estado Lara, Julio Garcés, calificó este encuentro con Caveturk como “más que amistoso, hemos podido mostrar nuestros productos. Tenemos grandes expectativas con nuestros productos estrellas como el aguacate, la piña, la parchita, que en la actualidad tienen una gran demanda en el mercado internacional. Estamos seguros que a través de la Caveturk, será el canal oportuno para que la comercialización de exportación se consolide”.
Wilmer Granadillo, alcalde del municipio Andrés Eloy Blanco del estado Lara aseguró que es una de las zonas con mayor producción de café para el país.
“Estamos formalizando alianzas productivas con la Cámara Empresarial Venezolana Turca, Caveturk tenemos café y demás productos agrícolas dignos de que lleguen a otras latitudes. Las alianzas que posee el Estado con Türkiye son de un nivel estratégico por ello estamos seguros que mediante una articulación importante se concretarán que nuestros productos conquisten al mundo. El presidente Nicolás Maduro nos ha llamado para aportar y sumar los esfuerzos necesarios en el desarrollo económico del país, y sabemos que esta instancia impulsará la exportación”.