Presidente de Cavidea: En Venezuela tenemos abarrotados los anaqueles de alimentos

“Los anaqueles los mantenemos abarrotados de producción nacional de manera importante, y aquellas, presidente, que todavía no hemos logrado, lo vamos a complementar para satisfacer los gustos y preferencias del consumidor venezolano y le vamos a dar seguridad alimentaria y soberanía alimentaria”, aseveró el presidente de la Cámara Venezolana de Industrias de Alimentos (Cavidea), Juvenal Arbeláez.

Durante la sesión del Consejo Nacional de Economía, encabezada por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, el representante gremial comentó su admiración por dirigir las palabras de finalizar el año y entregar algunos resultados del sistema alimentario y reconocer la gestión de los ministros que los han acompañado para impulsar el desarrollo del sistema agroalimentario en Venezuela.

Reconoció el empresario venezolano las políticas del mandatario nacional y los titulares de los ministerios de Agricultura, de Pesca y Acuicultura, de Alimentación y otros organismos estatales, en estos logros económicos del sector privado y público. “Nosotros tenemos que reflejar que hemos venido armonizando criterios en el país, nada fácil, pero lo hemos logrado con los resultados, a pesar de las adversidades climatológicas y tenemos excelentes rendimientos”, expuso.

Alabó el crecimiento de la siembra de caña de azúcar, para satisfacer ese mercado que requieren varias industrias, como la farmacéutica y la elaboración del ron venezolano, los postres y el pan de jamón, entre otros rubros.

Acotó que el consumo de los venezolanos se ha incrementado en el presente trimestre, especialmente en arroz, harina de maíz, pasta, harina de trigo, en leche, tanto pulverizada como fluida, así como también las proteínas, huevos, pollos, cerdos, embutidos.

Adelantó que la industria tiene asegurados los perniles para la mesa navideña. En cuanto a los productos tradicionales de exportación, como el café y el cacao, Arbeláez mostró su admiración con la Expoferia de la Carlota, un evento que califica de extraordinario y donde se demostró que el grano venezolano es el mejor del mundo, y donde se subastó café al increíble precio de $5.500 el kilo.

“Eso ha sido un trabajo que hemos venido desarrollando y, con Danielita (Cabello), estamos planeando para el próximo año llevar adelante un programa de desarrollo de proveedores nacionales en el rubro de exportación, y lo vamos a lograr, como usted lo dijo, presidente, en el corto plazo”.

Maduro: Encontramos el camino

El jefe de Estado añadió que este compromiso del sector privado de la economía nacional es un factor que garantiza el camino de la recuperación en pleno desarrollo, por lo cual instruyó a los ministros y responsables a asumir igualmente el compromiso de respaldar el trayecto productivo. “Encontramos el camino y nosotros tenemos que perfeccionarlo para ir logrando un estado superior de articulación con el mundo que produce, con respeto a Venezuela, sin detener ninguno de los frentes de los 14 motores”, resumió.

Por su parte, la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, advirtió que este crecimiento no es coyuntural, sino el producto de un trabajo que cambia estructuralmente el modelo venezolano. “De un modelo rentista, como lo ha dicho, presidente, de cambiar el modelo rentista petrolero a un modelo productivo y lo estamos demostrando en todo”.

F/VTV