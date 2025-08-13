Cayapa Heroica realiza abordaje en el ambulatorio de Marigüitar

Con el propósito de fortalecer el sistema público de salud en el estado Sucre, la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología (Fundacite), a través del Plan Nacional Cayapa Heroica, realizó un exitoso abordaje en el ambulatorio del municipio Bolívar de Marigüitar.

La actividad, que se realizó con el apoyo del personal técnico del centro asistencial, logró la recuperación de equipos médicos esenciales para la atención primaria.

Durante el despliegue, se diagnosticaron varios equipos y se procedió a la reparación de un esterilizador, una balanza infantil y una lámpara quirúrgica. Estos equipos son esenciales para garantizar la calidad y la continuidad de los servicios de salud que se ofrecen a la comunidad.

Esta iniciativa forma parte del compromiso del Gobierno venezolano por impulsar la reparación y el mantenimiento de equipos médicos, asegurando que los centros de salud cuenten con las herramientas necesarias para brindar una atención oportuna y eficiente a la población.

F/Mincyt con información de la Fundacite Sucre