Cayapa Heroica recupera equipos del Hospital Universitario de Cumaná

Equipo técnico del Plan Nacional Cayapa Heroica, impulsado por el Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología (Mincyt), realizó una nueva jornada de trabajo en el Hospital Universitario Antonio Patricio de Alcalá (Huapa) de Cumaná, enfocada en la recuperación de equipos esenciales para el servicio de fisioterapia.

Durante la jornada organizada por la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología (Fundacite) en la región, se logró la recuperación de una caminadora, a la cual se le instalará un sistema de control manual para asegurar su correcto funcionamiento.

Adicionalmente, se recuperaron dos transductores de una máquina de ultrasonido, dispositivos clave para los diagnósticos y tratamientos en esta área médica.

Estas acciones reafirman el compromiso del Gobierno venezolano a través de la Gran Misión Ciencia, Tecnología e Innovación «Dr. Humberto Fernández-Morán», en garantizar el derecho a la salud y el bienestar de la población, promoviendo soluciones tecnológicas que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos.

F/Mincyt con información de Fundacite Sucre