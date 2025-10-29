“Cayapa popular-militar-institucional” ordena Maduro para apoyar consulta del 23-Nov

“Todos, en una operación cayapa, debemos impulsar con mucha fuerza la Consulta para los Proyectos Populares, de las elecciones generales del domingo 23 de noviembre, para que sean un éxito total de participación y de elección de los proyectos”, instruyó el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros.

Instó a aprovechar el impulso de la poderosa fusión popular, militar, policial que hoy existe en Venezuela. “Aprovechar ese impulso para que toda la oficialidad, todos los soldados, toda la estructura militar de los cuatro componentes más el componente especial de la Milicia Bolivariana se involucren como nunca antes lo hemos hecho en la preparación, realización y desarrollo de la consulta del 23 de noviembre”.

Asimismo, pidió a los vicepresidentes tomar nota al explicar que, desde el día de hoy 29 de octubre hasta el 23 de noviembre, todo el Gobierno nacional, todos los ministros, todas las instituciones, e incluso los gobernadores, gobernadoras, alcaldes y alcaldesas, “todo el poder constitucional del país al servicio del poder profundo, que es el poder del pueblo”.

“Una verdadera cayapa entre el pueblo, Fuerza Armada y Poder Político constitucional del país”, remarcó, en la orden dada desde el municipio Sucre de Miranda, en el popular sector Brisas de Petare, al este de la gran Caracas.

Durante su conversatorio con la comunidad organizada en la Comuna “De cara al río”, de Petare, el mandatario nacional estuvo acompañado por todos los vicepresidentes sectoriales de Gobierno, así como los altos oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), jefes de las Regiones de Defensa Integral (REDI) de Caracas y Miranda, milicianas y milicianos comunales.

T y F/ VTV