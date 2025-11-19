CELARG abre nueva temporada de visitas guiadas para instituciones educativas

El Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe Rómulo Gallegos (CELARG) anunció el inicio de una nueva temporada de visitas guiadas, dirigidas a instituciones educativas y culturales. La iniciativa busca acercar a estudiantes y público en general a las muestras que actualmente se exhiben en sus salas.

Entre las exposiciones disponibles destacan la VI Bienal del Sur: Pueblos en Resistencia, El Poder de la Diversidad y Gallegos, Escritor Presidente 1947-1948. Ambas propuestas ofrecen una mirada a procesos históricos y culturales, además de resaltar la trayectoria de Rómulo Gallegos como figura literaria y política.

Las actividades están diseñadas para colegios, liceos, universidades y organizaciones interesadas en profundizar en el patrimonio cultural y artístico. Los recorridos guiados permiten un contacto directo con las obras y contenidos, favoreciendo la comprensión de los temas abordados.

Las visitas se realizan de martes a domingo, en horario comprendido entre las 10:00 de la mañana y las 4:30 de la tarde. La sala de exposiciones permanece abierta al público en el mismo horario, garantizando acceso a quienes deseen asistir de manera independiente.

VTV