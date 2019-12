Celebrarán aprobación de la Constitución Bolivariana por todo lo alto

El domingo 15 de diciembre, “estaremos celebrando por lo alto los veinte años de nacimiento de la República Bolivariana de Venezuela y de aprobación de esta Constitución Bolivariana”, anunció este domingo el presidente Nicolás Maduro.

En el acto del VII Aniversario de la Proclama del Comandante Chávez (8 de diciembre de 2012), en el que juramentó a 3 millones 300 mil milicianos y milicianas, el Mandatario nacional expresó el significado de tal conmemoración.

“Hace 20 años, por primera vez, el voto del pueblo aprobó el referéndum consultivo esta Constitución, gracias a nuestro comandante Hugo Chávez”, sobre quien el presidente Maduro expresó su sentimiento de amor.

“Nuestro sentimiento, nuestro amor, Hugo Chávez fundador de una Patria nueva, Hugo Chávez, inspiración que nos llevó a la fundación de esta Patria”, dijo el jefe de Estado venezolano.

Al compartir con la concurrencia materiales audiovisuales con el que se evocaron palabras del comandante Chávez, el Dignatario nacional manifestó que para él “es inolvidable, (…) cuando escucho sus palabras, aquel ocho de diciembre, no se me olvida, y me abraza el mismo sentimiento de dolor, de tristeza, pero también el mismo sentimiento de compromiso y lealtad”.

“Le puedo decir al comandante Chávez, siete años después: Comandante Supremo, te hemos sido leales y continuaremos con tu legado de la Revolución Socialista”, refirió comprometido.

“Cuántas cosas hemos pasados en siete años y dónde estamos después de siete años, de pie, victoriosos, con la cara al frente al futuro, orgullosos de nuestra lealtad, compromiso, nuestra lucha. Hay muchas cosas que faltan por hacer, pero solo se podrán hacer en Revolución”, puntualizó el presidente Maduro desde la plaza Bolívar-Chávez del estado La Guaira.

T y F / Prensa Presidencial