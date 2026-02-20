Central en Portuguesa alcanza 30 mil toneladas de azúcar en zafra récord

El Central Azucarero Las Majaguas, ubicado en el estado Portuguesa, alcanzó una producción superior a las 30 mil toneladas de azúcar durante los primeros tres meses de la presente zafra.

Este logro consolida la recuperación de una planta que resultó reactivada hace cuatro años gracias al esfuerzo coordinado entre los gobiernos nacional y regional, en alianza estratégica con el sector privado.

El ingenio, que se convirtió en un eje vital para la economía agrícola de la región, procesó hasta la fecha 508 mil toneladas de caña de azúcar.

Cabe destacar que, la materia prima proviene de productores de los municipios Agua Blanca, San Rafael de Onoto y Acarigua (perteneciente al municipio Páez).

Estas zonas conforman el área de influencia directa del Sistema de Riego Las Majaguas.

Así lo dio a conocer el gobernador del estado Portuguesa, Primitivo Cedeño, durante una jornada de evaluación de las operaciones en la factoría.

“Después de cuatro años metiéndole la mano a esta industria, hoy podemos decir orgullosamente que llevamos 508 mil toneladas de caña molidas. Estos niveles productivos no son casualidad”, expresó el mandatario regional.

Cedeño atribuyó el éxito de la zafra al trabajo mancomunado y la sinergia entre los actores involucrados.

“Esto es una muestra del compromiso, la confianza y el esfuerzo conjunto de los trabajadores del central y de los productores que día a día arriman la materia prima a la planta. Esta alianza público-privada demuestra que cuando sumamos capacidades, Portuguesa y Venezuela ganan”, enfatizó.

La reactivación del Central Las Majaguas permitió recuperar la capacidad productiva de azúcar.

Además de dinamizar la economía local, garantizando la compra de caña a cientos de productores de la zona.

Asimismo, generar fuentes de empleo directo e indirecto en la región llanera.

F/Radio Miraflores