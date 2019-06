Centro de Imagenología de la Chet: servicio gratuito de alta calidad

La unidad cuenta, entre otros, con ecógrafos, tomógrafo, mamógrafo, densitómetro óseo, resonador magnético y aparatos de rayos x

Al enterarse de los exámenes que le debían realizar a su hijo de cinco años, a María le entró un desconcierto y volvió a revisar la orden médica con la cual se evaluaría y se trataría a su pequeño que había llegado allí casi deshidratado por tanto vomitar.

En la emergencia de niños, ella con premura traspasó una multitud a la entrada de este servicio a fin de conseguir a su esposo que se hallaba angustiado afuera en algún lugar. A pesar de las carencias puntuales ese día en el centro médico, uno de los alivios para la familia resultó la posibilidad de practicarle al infante una placa gratis, la cual en la calle le habría costado miles de bolívares.

Tras una asistencia acorde del equipo de especialistas y de enfermería de esa área de la Ciudad Hospitalaria Doctor Enrique Tejera (ChET) de Valencia, el niño salió del centro asistencial el mismo día que ingresó -fue recluido en la mañana y egresó en la noche-, con la donación de parte de los medicamentos que se le debían aplicar; se le diagnosticó un problema estomacal.

Esto ocurrió hace unas semanas atrás, hoy María reconoce que debido a la gratuidad y la eficacia del estudio relacionado con la rama de Imagenología, se ahorró un dinero que en una clínica no hubiese podido costear.

Lo positivo de esta historia micro se convertirá en una historia macro colectiva a partir del pasado jueves 6 de junio, pues ahora la ChET cuenta con un sala solo para Imagenología: la unidad doctor José Gregorio Hernández, considerada, según los entendidos del tema, como la más moderna y completa de Venezuela.

HITO

Durante una trasmisión televisiva en directo, el presidente de la República Bolivariana, Nicolás Maduro, desde Caracas aseveró que, sin duda, la puesta en marcha de esta estructura mejorará el sistema de la salud, en beneficio de los habitantes del estado Carabobo y otras regiones cercanas.

Se calcula la elaboración de 6.000 estudios de pacientes al mes, que requieran de trabajos especializados con equipos de elevada tecnología, entre ellos, ecógrafos, tomógrafo, mamógrafo, densitómetro óseo, resonador magnético y aparatos de rayos x.

La estructura posee además, iluminación, computadoras, sistema eléctrico, camas especiales, pintura adecuada, aires acondicionados, divisiones internas con material de calidad, sala de reuniones y clases, entre otros.

Por su puesto, este establecimiento gozará de expertos, técnicos y personal óptimos en varias ramas que obrarán de forma constante a objeto de cubrir la cuota de la demanda de exámenes completos de parte importante de la población venezolana.

El dignatario nacional reiteró que mientras un grupo de venezolanos se dedica a menoscabar a la nación, el Gobierno chavista se empeña y logra franquear los ardides y los sinsabores de todo género que desde el exterior los poderes hegemónicos tratan de aplicarle al pueblo.

De acuerdo con el gobernador de la entidad, Rafael Lacava, quien participó en el acto de estreno en la ChET, este centro auxiliará a los servicios de emergencia y consultas activas para atender o prevenir cualquier tipo de patología.

La formación académica de los estudiantes de postgrado y especialidades de las diferentes universidades se amplía en este núcleo, debido a que se trata de un hospital que acoge a pasantes y aprendices de la carrera de medicina.

“Hemos sido capaces de poder concluir esta importante obra que va a permitir, de manera gratuita, a los pacientes tener un centro diagnóstico con todos los hierros para poder prevenir patologías que si son diagnosticadas a tiempo pueden ser curadas definitivamente”, sentenció Lacava.

DESDE LA EXPERIENCIA

Betty Espinoza, con una veteranía de 23 años de labores en la ChET, juzgó esta obra de logro gigantesco del Gobierno Bolivariano, la cual se dedicará a la ayuda del pueblo que “llega a los distintos servicios y especialidades de este complejo”.

“Es una prueba adicional de que desde la Revolución siempre pensamos en la comunidad, nos lo ha enseñado este proceso bolivariano”, sostuvo la licenciada en enfermería, quien alabó el hecho de que la mayoría en Venezuela se haya mantenido firme en la concepción de la atención pública.

A su juicio, resultan en el ámbito privado demasiado costosos los exámenes de este tipo. “120 mil soberanos, y mucho más cobran, y algunos lo hacen en divisas, y para especular se valen de esa debilidad que sufrimos en el área económica, debido al sabotaje financiero y al bloqueo contra la patria”.

Entonces -acota la profesional-, en este contexto de resistencia contra la ignominia de la Casa Blanca y sus operadores, cobra vital importancia el Centro de Imagenología y el esfuerzo del Ejecutivo venezolano a objeto de garantizar el derecho a la salud para todos, gratuita y de calidad.

“Eso significa que hoy te atienden rápidamente, con un diagnóstico temprano y habilitado, lo cual es de gran importancia, pues de un solo sitio, en la ChET, salen los pacientes con todos sus exámenes realizados, incluyendo laboratorio; es genial este trabajo que se hace”, opinó.

La activista de la salud instó a todas las organizaciones de base, a los Consejos Comunales, a las comunas, a los trabajadores y trabajadoras del complejo, al personal capacitado y a la plantilla de médicos, entre otros, a ayudar a cuidar lo alcanzado hasta ahora.

Cuidarlo quiere decir “no darle el uso inadecuado, asimismo, que se entienda que la instalación y equipos son del pueblo, y no podemos llegar en este momento a pensar que ya como la inauguraron no se tendrá el cuidado necesario; no, hay que cuidarlo y protegerlo de los robos, inclusive”, enfatizó.

La líder de izquierda instó a quienes ejercen la contraloría social a convertirse en vigilantes y seguir todo cuanto se desarrolla en esta nueva unidad, “y como dice el presidente Maduro: comuna o nada”, porque en ese frase “se encuentra el papel de las estructuras comunitarias en la protección de toda la ChET, por ejemplo”.

Sobre la labor de Maduro en el ámbito de la salud, respaldada en la región por el gobernador, Espinoza reconoció en ambos funcionarios el interés en fortalecer la red hospitalaria y de atención primaria, como política iniciada por el presidente Hugo Chávez.

“Hay que explicar que en algunos casos faltan medicamentos e insumos, no por culpa del Presidente, sino por el bloqueo; no es porque no quiera el Gobierno venezolano, es sobre todo por los ataques que hemos recibido desde afuera y desde adentro”, reflexiona.

Espinoza calificó a quienes se mantienen en sus lugares de trabajo como héroes y heroínas, quienes de verdad aman y sienten a su patria, a su identidad, a su probidad, a su consistencia y a su confianza de que superarán todos los obstáculos.

Es así como recordó la acción conjunta en la campaña de Vacunación de las Américas, durante la cual se desplegaron miles desde el sistema sanitario a fin de llegar a quienes lo requieran; una tarea masiva y organizada en medio de la crisis, pero con la logística a fin de cumplir con las metas establecidas por el proceso bolivariano.

Todas estas ventajas no serían posibles bajo una administración de un mandatario capitalista, quien consideraría a la salud como un privilegio y legaría a los humildades al olvido, y solo podrían beneficiase quienes tuviesen el dinero suficiente, observó Espinoza.

Cabe destacar que en cumplimento de la orden del funcionario de atacar a quienes desvían medicamentos y cobran por la atención médica en establecimientos públicos, la gestión estadal ha puesto a disposición de la ciudadanía el número telefónico 800-Drácula a fin de denunciar a quienes incurran esa esta práctica ilegal.

