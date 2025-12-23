Cepal: Venezuela encabeza como gran motor el crecimiento económico de América Latina y el Caribe

Un nuevo informe emitió la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en el que indica que Venezuela encabeza como gran motor el crecimiento económico de toda América Latina y el Caribe, el cual está por encima del 6%.

La información fue dada a conocer por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, durante un Balance realizado a los 14 Motores Productivos del país, este lunes en Caracas, ante cientos de productores nacionales.

El Jefe de Estado venezolano destacó que «ese crecimiento va a estar alrededor del 9% del PIB de nuestra economía. Bendiciones de Dios. Somos pueblo bendecido».

En este orden de ideas, el presidente de la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicio, Ítalo Atencio, explicó que 64 nuevas tiendas abrieron en todo el país, con dos elementos a destacar: el 90% de sus productos son de producción nacional y sólo 10% de producción importada. También informó que esta inversión «genera 720 mil nuevos empleos, 4.7% de Producto Interno Bruto».

El presidente Nicolás Maduro agradeció el apoyo recibido. Recordó los inicios del Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) en el que no contaron con todos los productos necesarios, hoy en día la realidad es totalmente distinta.

«Los primeros CLAP que se entregaban llevaban una bolsa de sal, un paquete de harina de maíz precocida y quizás llevaban una bolsita de azúcar. Y fuimos con los CLAP construyendo todo un sistema logístico, enfrentando la guerra, una verdadera economía de guerra. Yo declaré la economía de guerra. Alguna gente creyó que no lo íbamos a lograr. Le dije, Dios proveerá, Dios proveerá, Dios proveerá. Y Dios proveyó», manifestó el Mandatario Nacional como un logro más de la Revolución Bolivariana antes las adversidades económicas del país.

T/Prensa Presidencial