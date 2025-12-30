CEPAL: Venezuela lidera crecimiento económico de América Latina en el 2025

Venezuela se consolidó como el país con el mayor crecimiento económico de América Latina durante el año 2025, de acuerdo con las cifras oficiales publicadas por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), informó la vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, por medio de sus redes sociales.

La alta funcionaria destacó que este posicionamiento no es un hecho aislado, sino el resultado directo de la resiliencia nacional. «Detrás de estos números está el esfuerzo de millones de venezolanos: trabajadores, empresarios, emprendedores, campesinos, pescadores y comuneros», señaló al destacar la unión de todos los sectores productivos frente a los desafíos externos.

Rodríguez vinculó este desempeño positivo con la capacidad del país para superar las sanciones internacionales. Así, subrayó que el crecimiento es producto de una «determinación inquebrantable» de la sociedad venezolana para no sucumbir ante lo que calificó como el «bloqueo económico salvaje» impuesto por el Gobierno de los Estados Unidos y sus aliados. Con este balance positivo, Venezuela reafirma un ritmo sostenido de recuperación que la posiciona como un referente de estabilidad y proyección en la región, de acuerdo a Rodríguez, quien también aseveró que: “En el 2026 seguiremos victoriosos”, aseguró, ratificando el compromiso del Ejecutivo de mantener la senda del desarrollo económico en los próximos ciclos.

T/Agencia