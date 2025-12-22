Cepal: Venezuela entre los tres países que impulsarán economía suramericana en 2026

Las proyecciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), indican que la economía de Suramérica proyecta un crecimiento de 2,9 % para 2025 y un 2,4 % para 2026, impulsado por tres países que posiblemente no estaban en las cuentas.

La tasa de crecimiento suramericana para 2025 representa un alza de 0.5 % respecto a 2024. Según la Cepal, en Suramérica el principal impulsor del crecimiento económico es la demanda interna, particularmente del consumo.

En este contexto, Paraguay, Venezuela y Argentina presentarían las mayores tasas de crecimiento de este año en la región. En ese sentido, el secretario ejecutivo de la Cepal, José Manuel Salazar-Xirinachs, destaca que la economía venezolana está en un periodo de recuperación.

De acuerdo con cifras recientemente publicadas por el Banco Central de Venezuela (BCV), hay una aceleración del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en los tres primeros trimestres de 2025, lo que ha motivado la revisión al alza de la proyección para este año, dijo el secretario Ejecutivo.

De acuerdo a Salazar-Xirinachs, para este año se estima un crecimiento de 6,5 %, mientras que para 2026 el crecimiento esperado es de 3 %.

F/Medios internacionales