Cerraron mesas electorales y comenzó conteo de votos en Colombia

Tras ocho horas de concurrencia ciudadana, cerraron este domingo a las 16:00 (hora local) los colegios electorales de Colombia y comenzó el conteo de los votos que definirán a los miembros del Senado y la Cámara de Representantes para el periodo 2026-2030, así como a tres candidatos presidenciales en consultas entre partidos de izquierda, centro y derecha.

El registrador nacional, Hernán Penagos, destacó que la jornada electoral ha transcurrido “de manera pacífica y tranquila”.

De acuerdo con la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral, se reportaron unas 775 quejas ciudadanas durante el desarrollo de las elecciones legislativas, que abarcan delitos de corrupción, constreñimiento al elector, intervención política de servidores públicos y violaciones a las normas de propaganda.

Según la Registraduría Nacional, ente que organiza las elecciones, más de 41.2 millones de colombianos estaban habilitados para votar en 125.259 mesas instaladas en 13.746 sedes en todo el país.

De acuerdo con la información electoral, 3.081 candidatos (1.071 para el Senado y 2.010 para la Cámara de Representantes) se inscribieron para las elecciones legislativas, en las que se esperan resultados consolidados aproximadamente dos horas después del inicio de conteo.

Los senadores y representantes elegidos este domingo asumirán su escaño el próximo 20 de julio y configurarán un poder legislativo que será fundamental para la gobernabilidad del presidente que sea elegido el 31 de mayo, que debe asumir el 7 de agosto.

En caso de que ningún candidato obtenga la mitad más uno de los votos en los comicios de mayo, habría una segunda vuelta el 21 de junio.

Este domingo, como parte de la jornada electoral, se celebraron tres consultas para escoger candidatos de izquierda, centro y derecha con vistas a las elecciones presidenciales, que se sumarán a otros nombres que ya están inscritos por diferentes partidos o movimientos ciudadanos.

