Certifican 123 fiscales en defensa del Sistema Nacional Agroalimentario

La Superintendencia Nacional de Gestión Agroalimentaria (Sunagro) certificó a 123 fiscales de la primera cohorte de profesionales con competencias comprobadas en los procesos de fiscalización del sector agroalimentario.

El proceso formativo, que se llevó a cabo del 18 al 22 de agosto, contó con el respaldo académico de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda (Unefm) y la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales Rómulo Gallegos (Unerg). Esta iniciativa forma parte de un programa de certificación de saberes y experiencias, un paso firme para consolidar un modelo de gestión que busca proteger la distribución y el abastecimiento de alimentos.

Durante la ceremonia, el ministro del Poder Popular para la Alimentación y superintendente de Sunagro, M/G Carlos Leal Tellería, destacó que esta certificación es un «reconocimiento al compromiso y conocimiento de quienes defienden, desde el territorio, el derecho del pueblo a una alimentación digna». Además, subrayó la importancia de la formación de cuadros técnicos con conciencia patriótica para enfrentar cualquier agresión económica.

Por su parte, el ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ricardo Sánchez, resaltó que este proceso garantiza la seguridad y soberanía alimentaria en «tiempos de amenaza, de bloqueo y de sanciones».

Este logro académico forma parte del Plan Nacional de Formación del Gobierno Bolivariano, una estrategia que valora el papel de los fiscales en la lucha contra el acaparamiento, la especulación y otras formas de agresión económica que vulneran el derecho del pueblo a una alimentación digna.

El taller fue desarrollado en colaboración entre el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria y el de Alimentación. Se espera que en las próximas semanas inicie la segunda cohorte, ampliando así el alcance de esta política formativa.

Con esta acción, Sunagro reafirma su compromiso con el fortalecimiento institucional y la formación de servidores públicos dedicados a la defensa de la soberanía alimentaria del país.

