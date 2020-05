César Orozco y Jorge Glem destacaron en los Premios de Música Independiente

Stringwise, el álbum a dúo entre el pianista César Orozco y el cuatrista Jorge Glem, fue reconocido como Mejor Álbum Instrumental en la edición 18 de los Independent Music Awards (IMAs) (Primos de la Música Independiente), galardones que celebran la innovación y logros artísticos notables de talentos establecidos y emergentes en todo el mundo.

La ceremonia anual de los Independent Music Awards, originalmente programada para el 3 de junio en la ciudad de Nueva York, fue cancelada a consecuencia de la pandemia global. Sin embargo, los ganadores en las 104 categorías de música, video y diseño en competencia fueron anunciados esta semana en un evento emitido en directo desde el sitio web de IMA y otras plataformas en línea.

«Ahora más que nunca, el mundo necesita escuchar de artistas independientes. No queríamos esperar más. No se sabe cuánto tiempo pasará antes de que todos podamos encontrarnos cara a cara de nuevo, por lo que reinventamos el show anual en vivo y lo transformamos en una continua vitrina en línea para mostrar el trabajo excepcional de artistas independientes en todas partes. Entonces, si los artistas no pueden viajar, al menos logramos proporcionar una vuelta virtual de victoria», dijo Martin Folkman, el director ejecutivo de esta comunidad para proyectos autoeditados e indie.

El triunfo en estos premios diversos que valoran y proyectan hacia nuevos mercados el trabajo de músicos, productores, sellos, videógrafos y artistas visuales que siguen a su musa en lugar de las métricas e inspiran a todos a trabajar por el arte y la creación, preludia otros rumbos y trabajos en conjunto para la dupla conformada por Orozco y Glem, quienes coinciden en que, más allá de la enorme alegría que hoy sienten, el haber ganado les impone nuevos retos creativos y conecta a otras audiencias.

Luego de trabajar juntos en diversos proyectos en Venezuela, se reencontraron en la ciudad de Nueva York y dieron forma Stringwise, disco lanzado en febrero del 2019 en el que, a lo largo de diez tracks, mezclan la riqueza rítmica y la energía de géneros latinoamericanos como el son cubano o el joropo y el merengue venezolanos, con obras maestras del pop y el jazz, extrayendo sonoridades inéditas y universales solo con estos dos instrumentos, que por primera vez en la historia fueron registrados en un álbum a dúo.

