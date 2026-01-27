Chevron Venezuela: «Estamos preparados para continuar aportando nuestra experiencia»

El presidente de Chevron Venezuela, Mariano Vela, informó este lunes que la empresa está preparada para continuar aportando su experiencia en el manejo de las operaciones petroleras «con innovación tecnológica, un trabajo arduo, y con la tarea de crear un sector petrolero y de gas más competitivo», dijo.

Su mensaje fue emitido durante el encuentro en el que se discute la Consulta Pública de la Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos ante autoridades del Estado venezolano en materia energética y empresas homólogas del sector.

Con más de 100 años de operaciones en el país, Vela destacó que para Chevron Venezuela es de suma importancia las regulaciones que aplican en el negocio petrolero por la seguridad de los trabajadores y por la integridad de los activos.

«Y lo más importante, hoy, es que quiero agradecer a todos nuestros empleados venezolanos de Chevron, de nuestras empresas mixtas, y también a nuestro socio, PDVSA, por su compromiso y una dedicación que es de larga data. Juntos construiremos un futuro aún más brillante para este pueblo de Venezuela», expresó como cierre de su discurso inicial.

T/Prensa Presidencial