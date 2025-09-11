China advierte a Marco Rubio sobre Taiwán y relaciones bilaterales

El ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, instó a Estados Unidos a actuar con “cautela en sus declaraciones y acciones”, especialmente en lo referente a asuntos que afectan a los intereses fundamentales de su país, como Taiwán.

La advertencia se produjo durante una conversación telefónica sostenida este miércoles con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, según informó el diario Global Times.

Wang expresó que los “derechos e intereses legítimos de China están siendo socavados” por las recientes declaraciones y acciones de Washington, a las que calificó como una injerencia en los asuntos internos del país asiático y un obstáculo para el desarrollo de las relaciones bilaterales.

Asimismo, el canciller chino comparó a ambas naciones con “dos grandes buques de guerra que deben avanzar juntos sin desviarse de su rumbo ni perder velocidad”, subrayando la importancia de asumir responsabilidades compartidas para garantizar la paz y la estabilidad mundial.

Por su parte, el Departamento de Estado emitió un comunicado en el que señaló que Rubio “enfatizó la importancia de una comunicación franca y constructiva sobre una variedad de temas bilaterales”, sin detallar cuáles fueron tratados.

Días antes, medios estadounidenses señalaron que la política exterior agresiva de la Administración Trump está generando un efecto contrario al esperado, al acercar estratégicamente a China, Rusia e India.

