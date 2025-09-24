China advierte que defenderá sus intereses frente a presiones sobre el petróleo ruso

El Gobierno chino aseguró que tomará todas las medidas necesarias para proteger sus derechos legítimos frente a las amenazas de Washington de obstaculizar sus compras de petróleo a Rusia. La declaración fue realizada por el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Guo Jiakun, en una rueda de prensa en Pekín.

El vocero subrayó que los intercambios comerciales entre empresas chinas y rusas cumplen con las normas de la Organización Mundial del Comercio y los principios del mercado. Enfatizó que estas operaciones son de carácter normal, no se dirigen contra terceros países y, por lo tanto, no deberían ser objeto de interferencias externas.

Las declaraciones de Pekín se producen tras el discurso del presidente estadounidense, Donald Trump, en la Asamblea General de la ONU, donde acusó a China y a la India de sostener el conflicto en Ucrania mediante la compra de petróleo ruso. El mandatario anunció que su país está preparado para aplicar una “fuerte ronda” de aranceles contra quienes mantengan estas transacciones.

China respondió con firmeza que cualquier intento de la OTAN de imponer sanciones bajo la presión de EE.UU. tendrá una respuesta proporcional. Con ello, el gigante asiático ratifica su posición de continuar su cooperación energética con Rusia, en defensa de su soberanía económica y de los principios del comercio internacional.

