China condena el uso de la fuerza de EEUU contra Venezuela

China condena el uso de la fuerza por parte de Estados Unidos contra Venezuela como una violación del derecho internacional y de la soberanía, advirtiendo que esto amenaza la paz regional e instando a Washington a detener tales acciones.

«China está profundamente consternada y condena enérgicamente el descarado uso de la fuerza por parte de EE. UU. contra un Estado soberano y la acción emprendida contra su presidente», reza un mensaje publicado en una cuenta en X de los portavoces del Ministerio de Relaciones Exteriores del país asiático.

«Este tipo de actos hegemónicos de EE.UU. violan gravemente el derecho internacional y la soberanía de Venezuela, y amenazan la paz y la seguridad en la región de América Latina y el Caribe. China se opone firmemente a ello», dice el comentario.

«Instamos a Estados Unidos a respetar el derecho internacional y los propósitos y principios de la Carta de la ONU, y a dejar de violar la soberanía y la seguridad de otros países», subraya.

T/RT