China condena violaciones de DD. HH. tras despliegue militar de EE.UU. en el Caribe

El representante en el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) de la República Popular China, Fu Cong, rechazó las acciones militares de Estados Unidos en el Caribe. “China condena las violaciones de los derechos humanos del despliegue militar de EE. UU. en el Caribe”, dijo.

El diplomático denunció que las operaciones estadounidenses viola los derechos de los pueblos del Caribe y representan una amenaza para la libertad y la seguridad de la navegación en la región, “estas medidas unilaterales y agresivas contra otros países en aguas internacionales suponen una violación de los derechos humanos de estas personas, representan una amenaza para libertad y la seguridad de navegación en estas aguas»

«Estas medidas de agresión podrían socavar la libertad de los países con sus derechos hacia el mar, la injerencia de Estados Unidos busca socavar la seguridad de otros países, por eso viola el derecho internacional, por lo tanto, pedimos la paz y la seguridad de dichos países”, reiteró Fu Cong.

El representante de China recordó que los países del Caribe y América Latina son naciones soberanas, y que en 2014 declararon la región como Zona de Paz. “Hemos visto como varios países han manifestado su preocupación y condenan las acciones de Estados Unidos, por eso le pedimos la Casa Blanca que escuche las voces de estas regiones”.

China reiteró su llamado al respeto del derecho internacional, a la preservación de la estabilidad regional y seguirán de cerca estos acontecimientos. «China está en contra de cualquier acción que viole los principios de la Carta de la ONU, así como la soberanía y la seguridad de otros países».

T/VTV