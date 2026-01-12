China defiende el derecho de América Latina a elegir sus socios comerciales

El gobierno de China afirmó este lunes que los países de América Latina tienen pleno derecho a determinar de manera independiente con quién establecen relaciones económicas y comerciales, en medio de crecientes tensiones con Estados Unidos por el control de las exportaciones de petróleo venezolano.

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Mao Ning, señaló en una rueda de prensa que todas las naciones latinoamericanas son soberanas e independientes y, por tanto, pueden escoger sus propios socios sin injerencias externas. Añadió que Pekín continuará profundizando la cooperación pragmática con los países de la región, incluida Venezuela, con miras al desarrollo común.

La declaración se produjo en respuesta a afirmaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien la semana pasada expresó su intención de que Caracas limite sus vínculos con China y Rusia en favor de un papel dominante de Washington en la comercialización de crudo venezolano.

Ante esas presiones, las autoridades chinas enfatizaron que los vínculos entre China y América Latina se basan en la cooperación y el respeto mutuo, y rechazaron cualquier intento de condicionar las decisiones comerciales de los países de la región.

La postura de Pekín también subraya su interés en mantener y expandir relaciones económicas en el hemisferio occidental, incluso frente a esfuerzos estadounidenses por limitar la participación de actores externos en mercados como el energético.

Este pronunciamiento se suma a otras reacciones internacionales que han cuestionado las medidas de Washington, en un contexto de tensiones diplomáticas y comerciales con varios países de la región.

