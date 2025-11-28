China insta a EEUU levantar «sanciones unilaterales ilegales» contra Venezuela

En una nueva demostración de apoyo de China a Venezuela ante las constantes agresiones de Estados Unidos contra el Gobierno de Nicolás Maduro, Beijing instó este viernes a Washington a «levantar sus sanciones unilaterales ilegales» contra el país suramericano.

La portavoz de la Cancillería china Mao Ning declaró que su país «siempre se ha opuesto a las sanciones unilaterales sin fundamento en el derecho internacional ni autorización del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas«.

Según la funcionaria china, Beijing «se opone a cualquier injerencia externa en los asuntos internos de Venezuela bajo cualquier pretexto».

«Pedimos a Estados Unidos que levante sus sanciones unilaterales ilegales y haga más para promover la paz, la estabilidad y el desarrollo en América Latina y el Caribe«, agregó Mao Ning.

El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró a inicios de esta semana como terrorista a una supuesta organización que llama Cártel de los Soles y que vincula al mandatario venezolano.

Aunque las autoridades estadounidenses mencionan desde los años noventa la existencia de este supuesto grupo criminal integrado por militares venezolano, las investigaciones de la Administración de Control de Drogas (DEA) no se oficializaron hasta marzo de 2020, durante el primer mandato de Donald Trump.

La designación como organización terrorista tuvo lugar en medio del despliegue militar estadounidense en el Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico procedente de Latinoamérica, sin embargo Venezuela denuncia como una «amenaza» y un intento de propiciar un cambio violento del gobierno en el país suramericano.

En las últimas semanas, China ha condenado lo que describe como «injerencias en los asuntos internos de Venezuela» y ha declarado su oposición a «cualquier intento de socavar la paz y la estabilidad en América Latina y el Caribe».

