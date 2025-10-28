China exige a EE.UU. detener acciones que amenazan la paz en el Caribe

El Gobierno de la República Popular China instó formalmente a Estados Unidos (EE.UU.) a cesar el despliegue de buques de guerra en el mar Caribe, al calificar la acción como una amenaza que socava la paz, la estabilidad y la soberanía de las naciones de la región, especialmente Venezuela.

El portavoz de la Cancillería china, Guo Jiakun, enfatizó la firme oposición de su país a cualquier actividad que atente contra la integridad territorial y la seguridad nacional de los Estados. «Espero que Estados Unidos escuche atentamente las fuertes voces de los países caribeños y la comunidad internacional», dijo.

El funcionario urgió a Washington a abandonar este patrón de acciones y retornar a la adopción de un marco legal bilateral y multilateral para la cooperación judicial y la aplicación normal de la ley, en lugar de despliegues militares unilaterales que generan tensiones.

En días recientes, la vocera de la Cancillería china, Mao Ning, reforzó también la postura al rechazar «el uso o la amenaza del uso de la fuerza en las relaciones internacionales».

La portavoz subrayó la oposición de China ante la injerencia de fuerzas externas en los asuntos internos de Venezuela «con cualquier pretexto». En la misma línea, insta a Washington a “hacer más por el bien de América Latina y el Caribe, en lugar de socavar su estabilidad”.

La exhortación de Beijing responde a las acciones del presidente estadounidense, Donald Trump, con el despliegue de buques de guerra cerca de la costa venezolana, el hundimiento de lanchas acusadas sin pruebas de narcotráfico y el envío de un portaaviones, que aumentan las tensiones en la región.

China ha reiterado en foros internacionales su defensa de los principios de no injerencia y respeto a la soberanía, al recordar que las disputas deben resolverse mediante el diálogo y la cooperación, no por la fuerza.

T y F/ VTV