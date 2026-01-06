China exige a EE.UU. liberar inmediatamente al presidente Maduro

El ministerio ⁠de Asuntos Exteriores ⁠de China dijo este lunes que Estados Unidos ⁠debería liberar inmediatamente ⁠al líder venezolano Nicolás Maduro y a su esposa y resolver la situación en Venezuela a través del diálogo y la negociación.

El ministerio dijo en un comunicado en su sitio ⁠web que Estados Unidos también debe garantizar la seguridad personal de Maduro y su esposa, diciendo ⁠que su secuestro viola el derecho y las normas internacionales.