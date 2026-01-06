China exige a EE.UU. liberar inmediatamente al presidente Maduro

El ministerio de Asuntos Exteriores de China dijo este lunes que Estados Unidos debería liberar inmediatamente al líder venezolano Nicolás Maduro y a su esposa y resolver la situación en Venezuela a través del diálogo y la negociación.
El ministerio dijo en un comunicado en su sitio web que Estados Unidos también debe garantizar la seguridad personal de Maduro y su esposa, diciendo que su secuestro viola el derecho y las normas internacionales.
Por otra parte, el presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, inició este domingo una visita de Estado de cuatro días a China a invitación del presidente del país vecino, Xi Jiping, un viaje en el que espera restaurar vínculos e impulsar el diálogo en la península coreana, un viaje que arrancó marcado por los disparos de misiles hoy por Pionyang.
Lee tiene previsto mantener reuniones y conversaciones oficiales con los principales dirigentes chinos en el marco de un viaje que se prolongará hasta el 7 de enero, en el primer desplazamiento a China de un jefe de Estado surcoreano en seis años.