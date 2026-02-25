China exige a Francia y Reino Unido respeto estricto a la no proliferación nuclear

El Gobierno chino insistió en que el régimen internacional que limita la expansión de armas nucleares debe respetarse sin excepciones y llamó a evitar cualquier paso que incremente las tensiones.

La declaración se produjo luego de que el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia (SVR) alertó que Francia y Reino Unido pretenden proporcionar a Ucrania un arma nuclear o, al menos, una bomba sucia, ante la imposibilidad de Kiev de derrotar a Moscú en el campo de batalla. Además de incurrir en una maniobra muy peligrosa, ambas naciones confirmaron que no están interesadas en una solución política al conflicto Rusia-Ucrania.

Durante una comparecencia en Beijing, la portavoz de la Cancillería china, Mao Ning, remarcó que la postura de su país frente al armamento atómico “es clara y consistente”. Subrayó que el Gigante asiático sostiene como principio que ese tipo de armas no debe utilizarse bajo ninguna circunstancia y que un conflicto nuclear no puede ganarse ni debe librarse.

La vocera enfatizó que los compromisos internacionales en materia de no proliferación deben aplicarse de manera estricta y efectiva. En ese sentido, instó a las partes involucradas a aprovechar las recientes rondas de diálogo para avanzar hacia un acuerdo de paz integral, duradero y con garantías vinculantes.

Asimismo, pidió actuar con serenidad y prudencia para impedir interpretaciones erróneas o decisiones precipitadas que puedan agravar la situación, en un escenario marcado por la sensibilidad estratégica y el riesgo de ampliación del conflicto.

Las declaraciones de Beijing se conocieron después de que el SVR asegurara que Londres y París evalúan suministrar a Kiev armamento nuclear táctico o una bomba radiológica, ante la imposibilidad de que Ucrania logre asestar a Moscú una derrota estratégica en el campo militar.

El organismo afirmó que en círculos políticos británicos y franceses se analiza la opción de dotar a Ucrania de un recurso que le permita negociar desde una posición más favorable.

De acuerdo con el servicio de inteligencia ruso, en Berlín se habría descartado participar en esa iniciativa. También señaló que las conversaciones incluirían mecanismos para transferir de forma discreta componentes, tecnología y equipos vinculados a ese tipo de armamento, entre ellos la posible utilización de la ojiva TN75 asociada al sistema balístico francés M51.1.

El SVR sostuvo que, de concretarse, esa asistencia constituiría una vulneración grave del Tratado de No Proliferación Nuclear y pondría en riesgo la arquitectura global destinada a impedir la expansión de armas atómicas.

F/Telesur