China felicita a Maduro por su cumpleaños y reafirma su hermandad con Venezuela

El canciller de la República, Yván Gil, compartió en su canal de Telegram un mensaje del presidente chino, Xi Jinping, a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, con motivo a la celebración de su 63° cumpleaños este domingo 23 de noviembre.
El documento difundido por el diplomático refleja la profundidad de las relaciones bilaterales entre Caracas y Beijing como grandes hermanos del Sur Global y el respaldo enmarcado en nuevo orden mundial
«China y Venezuela son íntimos amigos, entrañables hermanos y buenos socios», reseña la carta.
Asimismo, el mandatario euroasiático reiteró su apoyo a la nación suramericana en torno a las recientes agresiones del Gobierno de Estados Unidos y repudió categóricamente las injerencias de fuerzas extranjeras en los asuntos internos de Venezuela bajo cualquier pretexto.
Por último, el ejecutivo chino expresó su voluntad de seguir enriqueciendo la Asociación Estratégica a Toda Prueba y Todo Tiempo China-Venezuela, con miras a traer mayor bienestar a ambos pueblos e inyectar más energía positiva a la paz y el desarrollo mundiales.
Fuente: la iguana