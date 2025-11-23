China felicita a Maduro por su cumpleaños y reafirma su hermandad con Venezuela

El canciller de la República, Yván Gil, compartió en su canal de Telegram un mensaje del presidente chino, Xi Jinping, a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, con motivo a la celebración de su 63° cumpleaños este domingo 23 de noviembre.

El documento difundido por el diplomático refleja la profundidad de las relaciones bilaterales entre Caracas y Beijing como grandes hermanos del Sur Global y el respaldo enmarcado en nuevo orden mundial