China insta a EE.UU. a no recurrir a la fuerza contra Irán

Estados Unidos debería renunciar a su idea de usar la fuerza contra Irán, escenario que no resolvería el problema sino lo haría más complejo y difícil de resolver, según declaro este jueves Sun Lei, representante permanente adjunto de China ante la ONU.

«Cualquier aventura militar solo empujará la región al abismo de la imprevisibilidad. Hacemos un llamamiento a Estados Unidos para que cumpla con los propósitos y principios de la Carta de la ONU, deje de lado su obsesión con la fuerza, ejerza la moderación y desempeñe conjuntamente su papel en el mantenimiento de la paz y la seguridad mundiales», dijo el diplomático en una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Irán.

T/RT