China insta a Estados Unidos a cesar medidas que afectan el desarrollo de Cuba

El Gobierno de China exhortó a Estados Unidos a poner fin a las acciones que, a su juicio, limitan los derechos del pueblo cubano a la subsistencia y al desarrollo, en un pronunciamiento oficial emitido desde Pekín.

La posición fue expresada por el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Guo Jiakun, durante una rueda de prensa, en respuesta a una consulta relacionada con la denuncia presentada por el Gobierno cubano sobre la posible intensificación del bloqueo económico impuesto a la isla.

Guo manifestó la preocupación de China ante cualquier iniciativa que incremente las tensiones y reafirmó el rechazo de su país a medidas que, según señaló, afectan directamente a la población cubana y al equilibrio regional.

En ese sentido, instó a Washington a respetar el derecho internacional, abandonar prácticas que alteran la estabilidad y eliminar de manera inmediata las restricciones económicas vigentes contra Cuba, al tiempo que reiteró el respaldo de Pekín al derecho de la nación caribeña a su desarrollo.

El portavoz subrayó que China continuará brindando asistencia y apoyo a Cuba y expresó su confianza en que el país superará la situación actual bajo la conducción de sus autoridades.

