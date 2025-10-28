China llama a EEUU a dejar de socavar la paz en el Caribe

China exhortó hoy a Estados Unidos a escuchar las voces de los países caribeños y cesar las acciones que afecten la paz y la estabilidad en la región.

El portavoz de la Cancillería, Guo Jiakun, llamó a Washington a volver a la cooperación normal en materia de aplicación de la ley y judicial a través de marcos jurídicos bilaterales y multilaterales.

China expresó recientemente su oposición a cualquier acto que atente contra la soberanía y la seguridad de los países, a propósito del despliegue de buques estadounidenses en el mar Caribe cerca de Venezuela.

En respuesta a una pregunta de Prensa Latina, la vocera de la Cancillería, Mao Ning, rechazó además «el uso o la amenaza del uso de la fuerza en las relaciones internacionales».

«Nos oponemos a que fuerzas externas interfieran en los asuntos internos de Venezuela con cualquier pretexto. Esperamos que Estados Unidos haga más por el bien de América Latina y el Caribe», subrayó la portavoz.

Las señales y acciones del presidente estadounidense, Donald Trump, con el despliegue de buques de guerra cerca de la costa venezolana, el hundimiento de lanchas acusadas de narcotráfico y el envío de un portaaviones, aumentan las tensiones en la región ante una posible intervención militar en el país sudamericano.

T/PL